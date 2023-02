San Marino Innovation: in aumento le imprese ad Alto Contenuto Tecnologico, nel 2022 un’istanza a settimana

San Marino Innovation continua a crescere. 53 le istanze di richiesta di accesso al regime innovazione pervenute nel 2022, 2 in più dell'anno precedente con una media di un’istanza a settimana. Le istanze certificate sono state in tutto 30, 5 sono in valutazione mentre 18 sono state respinte, il doppio rispetto al 2021. Ciò – spiegano - è dovuto soprattutto ad un processo di valutazione e selezione dei progetti imprenditoriali presentati sempre più accurato. Le imprese ad Alto Contenuto Tecnologico sono in tutto 89, mentre il numero delle persone in esse occupate ha oltrepassato quota 200.

“Era un obiettivo prioritario per il CdA e per tutto lo staff, ma la soddisfazione più grande - spiega il Presidente Lorenzo Spadoni - è stata ancora una volta riuscire a dare alle imprese innovative un sostegno fondamentale per il loro sviluppo, con servizi puntuali, momenti di formazione e un network di qualità attraverso realtà istituzionali e private”.