ENERGIA San Marino investe sul futuro: più acqua con il Lago Torello e un fotovoltaico Presentati due progetti strategici tra Repubblica, AASS e Comune di San Leo: ampliamento dell'invaso fino a 230 mila metri cubi per rafforzare l'autonomia idrica e nuovo impianto fotovoltaico da 14 ettari

Acqua ed energia. Due risorse strategiche sulle quali San Marino decide di investire per rafforzare la propria autonomia e prepararsi alle sfide dei prossimi anni. È questo il significato dell'intesa avviata con il Comune di San Leo, una delle prime applicazioni concrete della convenzione firmata nei mesi scorsi tra la Repubblica e la Regione Emilia-Romagna.

San Marino non è del tutto indipendente dal punto di vista idrico: dipende fortemente da accordi di approvvigionamento esterno con l'Italia (in particolare attraverso le reti della regione Emilia-Romagna). L'obiettivo dichiarato dal Governo quindi è quello di rendere il Paese sempre meno vulnerabile ai periodi di siccità che negli ultimi anni hanno messo il Titano sotto pressione, soprattutto alla fine dell'estate, quando la portata del fiume Marecchia e le riserve si sono ridotte sensibilmente. Per raggiungere questo traguardo l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici ha individuato, sui propri terreni, un'area che consentirebbe di estendere il bacino e alzare il livello dell'invaso - termine che indica un bacino artificiale o naturale utile a raccogliere e conservare l'acqua - senza modificare l'equilibrio generale della zona.

Una volta completati i necessari approfondimenti tecnici, amministrativi e autorizzativi, il progetto prenderà forma. Si passerà da 60 mila metri cubi attuali prelevabili a 230 mila. Significa poter disporre, in prospettiva, di una riserva quattro volte superiore rispetto all'attuale. L'investimento stimato è di circa 2 milioni e mezzo di euro.

Ma il progetto non guarda soltanto all'approvvigionamento idrico. La seconda parte dell'accordo riguarda invece l'energia. In località Antaneta, sorgerà un nuovo impianto fotovoltaico. L'area interessata si estende per circa 14 ettari. Secondo l'ingegnere Massimiliano Mazza di AASS, il progetto prevede di lasciare il terreno disponibile anche per l'attività agricola, cercando di ridurre al minimo l'impatto paesaggistico. Grazie alla conformazione naturale dell'area l'impianto rimarrebbe in gran parte nascosto alla vista dai punti panoramici circostanti. Per il Governo e per AASS, l'obiettivo è rafforzare l'indipendenza energetica e idrica della Repubblica, ridurre la dipendenza dall'esterno e costruire infrastrutture in grado di affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici. Un passo fondamentale per garantire alle future generazioni un Paese più sostenibile e padrone delle proprie risorse strategiche.

Leggi il progetto di sviluppo di acqua e energia di AASS

Nel video le interviste ad Alessandro Bevitori, Segretario di Stato per il Lavoro, Leonardo Bindi, Sindaco di San Leo e Renzo Giardi, Presidente AASS

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File allegati Progetti di sviluppo per ACQUA e ENERGIA

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