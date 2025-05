San Marino: le microimprese resistono, tra sfide e opportunità

Tra globalizzazione e concorrenza sempre più forte, le microimprese di San Marino continuano a mantenere viva l'economia locale, ma quali sono oggi le principali sfide per i piccoli commercianti?

E quali sono le strategie che permettono loro di rimanere competitivi?

Ne abbiamo parlato con la Presidente dell'Unione Sammarinese Commercio, Marina Urbinati:

"Le sfide oggi più che mai sono prima di tutto avere un progetto, capire cosa vuoi fare nella tua attività, anche se piccolina. Poi competenze, e tanta passione. Quello che tu trasmetti al cliente che entra nel tuo negozio, è la tua passione, e il fatto di fargli vivere qualcosa che sulle piattaforme online non potrà mai vivere. Le imprese individuali sono 840, quindi è stata una sorpresa anche per noi scoprire che queste imprese continuano ad esserci, a mantenersi e ad impiegare delle persone."

Vediamo ora la realtà dei piccoli commercianti e cosa ne pensano al riguardo. "Al giorno d'oggi c'è tantissima competitività tra i vari commercianti; in secondo luogo direi i costi che comporta avere un'attività, che sono tanti; e sicuramente anche la scelta dell'articolo giusto. Le strategie che io metto in atto: la prima in assoluto è quella di far uscire gli articoli tutte le settimane. Noi ad esempio li facciamo uscire il mercoledì pomeriggio e questo comporta sempre un continuo giro di gente e mantiene l'attenzione molto alta verso la mia attività. In secondo luogo noi noi abbiamo l'online e anche questo è una bellissima entrata". "La sfida più grossa è sicuramente tutta la burocrazia che c'è dietro e anche la ricerca delle risorse umane, quella è la parte più difficile come datore di lavoro. Le strategie che si utilizzano sono: dare il servizio migliore e cercare di migliorare il più possibile la gestione della produzione e della produttività all'interno dell'azienda". "L'importante è essere sempre competitivi sul mercato nonostante le piccole dimensioni e il non poter acquistare grandi quantità come i grossi gruppi, però riusciamo a farlo con un servizio maggiore, qualità altissima, prodotti di nicchia, quello che non si trova nella grande distribuzione".

Nel video l'intervista alla Presidente dell'Unione Sammarinese Commercio, Marina Urbinati e ad alcuni commercianti sammarinesi.