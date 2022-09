San Marino-Messico: i vantaggi dell'accordo T-Mec Seminario organizzato dal Consolato onorario e dalla Camera di Commercio

Ad oggi il volume registrato di affari tra San Marino e Messico è di circa due milioni di euro. Un ammontare sottostimato, visto che l'interscambio avviene tramite le dogane italiane, ma è invece certo che esista un enorme potenziale di sviluppo. Se n'è parlato al seminario organizzato dal Console onorario del Messico a San Marino Mara Verbena e dalla Camera di Commercio. Relatore l'ambasciatore del Messico in Italia e San Marino Carlos García de Alba Zepeda. Illustrate le opportunità offerte dall'accordo T-Mec. “E' l'accordo di libero scambio – spiega l'ambasciatore – tra i tre paesi del nord America: Canada, Stati Uniti e Messico. E' l'accordo di libero scambio più grande al mondo. Più grande dell'Unione Europea. Gli imprenditori sammarinesi potrebbero quindi fare affari anche con Canada e Stati Uniti, attraverso il Messico”. “L'auspicio – dichiara il Console Onorario del Messico, Mara Verbena – è che molti sammarinesi capiscano le possibilità e i vantaggi che ci sono tramite il Messico”. Per Il Segretario di Stato Fabio Righi è fondamentale la creazione delle condizioni per far conoscere San Marino in Messico - 15esima economia più grande al mondo – e quindi la cooperazione tra istituti come le camere di commercio. Un'importante azienda sammarinese – ha fatto sapere – sta già valutando seriamente iniziative imprenditoriali nel paese latino-americano.

