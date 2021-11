ACCORDO San Marino - Mosca: sviluppo delle relazioni commerciali nell'intesa tra Camere di commercio

Firmato un Memorandum di Intesa tra la Camera di Commercio di San Marino e la Camera di Commercio di Mosca. Accordo che prevede lo sviluppo di relazioni commerciali con un focus sugli investimenti, sulla tecnologia, sul turismo e l'agricoltura; inoltre lo scambio di informazioni e l’impegno a promuovere i rispettivi settori in ogni contesto si ritenga favorevole oltre alla possibilità di informarsi reciprocamente sulle più importanti fiere, esposizioni, seminari ed eventi professionali che si svolgono a San Marino e a Mosca per aiutarsi nell’organizzazione di simili eventi nei rispettivi territori. Per il Segretario di Stato con delega al Commercio, Fabio Righi un “importante risultato che contribuisce a tracciare un percorso strutturato per gli le imprese sammarinesi che operano o hanno intenzione di farlo nel o con il mercato russo”. Presto - annuncia - la definizione di un ulteriore accordo con la Camera di Commercio di San Pietroburgo, altra area determinante per il business e la ricerca”. Anche per Emanuel Colombini, Presidente Agenzia Sviluppo Economico, il Memorandum con Mosca rappresenta un passo mirato nella strategia di supporto alle imprese sammarinesi verso l'esplorazione di mercati strategici.

