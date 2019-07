San Marino nel mercato del biologico: prodotti agricoli equiparati a quelli europei

San Marino entra nel mercato del biologico. Le Segreterie di Stato agli Esteri e al Territorio si compiacciono per i recenti progressi compiuti allo scopo di equiparare i prodotti agricoli biologici sammarinesi a quelli degli Stati membri dell'Unione Europea. La Commissione Europea e il Consiglio dell'Unione Europea hanno concluso la procedura interna necessaria per porre il Comitato di cooperazione e di unione doganale nelle condizioni di poter adottare, in futuro, una decisione che consentirà a San Marino di essere equiparato agli Stati membri dell'Ue nel settore degli scambi di prodotti agricoli. Un traguardo di cui potranno beneficiare sia le aziende sammarinesi sia le future realtà economiche che decideranno di operare in Repubblica.

E' un progetto cui il governo lavora da tempo, per coinvolgere l'intero territorio in tutta la filiera, dalla produzione, alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti biologici sammarinesi.