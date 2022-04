San Marino Outlet Experience: afflusso pasquale fa guardare con fiducia al futuro

Si avvicina il primo anno di attività di San Marino Outlet Experience. 'Nonostante gli eventi internazionali abbiano limitato la mobilità - scrive in una nota - l'affluenza delle prime settimane primaverili e del fine settimana pasquale fanno ben sperare. Con vendite in aumento del 30% sul tax free rispetto alla media dei mesi precedenti. Significativo l’aumento di traffico registrato nelle ultime settimane, anche per effetto degli eventi dedicati alle famiglie'. In arrivo nuovi progetti, come quello dedicato a Expo in collaborazione con Segreteria per il Turismo il Commissariato Generale di San Marino ad Expo Dubai 2020 e il Padiglione San Marino Expo 2020.

“Oltre ai sammarinesi e ai turisti italiani, è stata registrata anche una buona percentuale di clienti stranieri, principalmente europei". commenta il direttore generale Barbara de Magistris, guardando con fiducia al futuro.