San Marino Outlet: Il 24 giugno si festeggia con le "Magic Hours", dalle 18 alle 23 tutto al -50%

Il 24 giugno si festeggia con le “Magic hours”: dalle 18 alle 23 tutto al -50% In occasione delle celebrazioni per il primo anno di attività, venerdì 24 giugno, San Marino Outlet Experience organizza una serata speciale. Per il primo compleanno della struttura sammarinese arrivano le “Magic Hours”: dalle 18 alle 23 intrattenimento e spettacoli circensi e la grande opportunità di beneficiare di uno speciale sconto del -50% sui prezzi outlet (è possibile consultare l’elenco dei brand che aderiscono all’iniziativa sul sito). Tutti i negozi e le attività di ristorazione saranno aperti per una magica esperienza di shopping all’aria aperta nell’incantevole cornice di San Marino Outlet Experience.

cs San Marino Outlet Experience