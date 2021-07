San Marino partecipa ai lavori della Banca europea ricostruzione e sviluppo: impegno su clima e nuovi progetti

Economia al servizio dello sviluppo internazionale. San Marino ha preso parte ai lavori della riunione annuale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo: organizzazione di cui il Titano fa parte dal 2019. La Bers è stata, nel 2020, la prima banca multilaterale a implementare un programma di supporto in risposta alla crisi pandemica. Finora, sono stati approvati investimenti per 11 miliardi su 411 progetti, in aumento. San Marino era rappresentato da Nicola Ceccaroli. Il Consiglio dei Governatori ha adottato, tra le altre cose, un documento sul clima che prevede l'allineamento, entro la fine del 2022, all'Accordo di Parigi e un secondo documento per eventualmente allargare il perimetro geografico di intervento dell'Istituto.