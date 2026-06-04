San Marino, pensionati residenti all'estero: entro il 10 giugno la consegna del certificato di esistenza in vita

Per migliaia di pensionati sammarinesi residenti fuori dal territorio della Repubblica si avvicina una scadenza importante: entro il 10 giugno dovrà essere presentato all’ISS il certificato di esistenza in vita, documento necessario per continuare a percepire regolarmente la pensione.

Ma c’è una novità che alleggerisce gli adempimenti burocratici per una larga fetta degli interessati. Grazie agli accordi siglati tra l’Istituto per la Sicurezza Sociale e 17 Comuni del territorio limitrofo, oltre 2.200 pensionati non dovranno più produrre alcun certificato cartaceo. La verifica dell’esistenza in vita avviene infatti automaticamente attraverso lo scambio telematico dei dati tra le amministrazioni comunali e l’Ufficio Prestazioni Economiche dell’ISS.

Si tratta di una semplificazione che riguarda attualmente 2.278 pensionati, pari al 62% di tutti i titolari di pensione ISS residenti all’estero o fuori territorio. Ne beneficiano i residenti nei comuni di Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Verucchio, Coriano, Novafeltria, Sassofeltrio, Pennabilli, Montegrimano Terme, Santarcangelo, Mercatino Conca, Montescudo-Monte Colombo, San Leo, Sant’Agata Feltria, Talamello, Monte Cerignone e Poggio Torriana.

Per tutti gli altri pensionati residenti in Italia o all’estero resta invece in vigore la procedura tradizionale, con l’obbligo di inviare o consegnare il certificato entro il 10 giugno all’Ufficio Prestazioni Economiche e Pensioni.

L’ISS ricorda inoltre che gli sportelli hanno ripreso il normale orario di apertura al pubblico e invita gli utenti a prenotare l’appuntamento attraverso la piattaforma BOOK PA, disponibile sul portale istituzionale della Pubblica Amministrazione, per evitare attese e agevolare l’accesso ai servizi.







