San Marino porta a Dubai uno dei suoi business più caratterizzanti: le costruzioni

Mentre gli occhi del mondo sono puntati sull'esposizione di Dubai, non tutti sanno che i lunghi viadotti che oggi vengono attraversati da milioni di visitatori dell'Expo, sono stati costruiti anche con materiali che provengono da una industria storica di San Marino, specializzata nella costruzione di conci prefabbricati che costituiscono l'ossatura dei viadotti. Già negli anni scorsi Dubai, per prepararsi all'expo, ha costruito km e km di sopraelevate, strade e ferrovie di sevizio alla zona dell'esposizione. Accanto al padiglione di San Marino, che sta richiamando una affluenza considerata da record, a Dubai c'è anche uno dei business più importanti per la Repubblica: quello delle costruzioni

Nel video l'intervista a Paolo Rondelli, amministratore e titolare gruppo CAMS