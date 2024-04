San Marino presenta il Biancale biologico: un vino fresco per promuovere il territorio Ora ci si prepara per la vetrina del Vinitaly 2024 a Verona

Un vino bianco fresco, perfetto per la bella stagione e frutto di decenni di sperimentazione. Il Consorzio Vini Tipici di San Marino presenta il Biancale biologico, con identificazione d'origine. Un prodotto del territorio celebre ma che, ora, si arricchisce del riconoscimento 'bio' che certifica metodi di produzioni rispettosi dell'ambiente.

La presentazione nei locali della Cantina San Marino, alla presenza del segretario al Territorio, Stefano Canti, e dei produttori ai quali è andato il ringraziamento delle istituzioni. Il Biancale è una vecchia conoscenza per il Titano: si tratta di uno dei vitigni più tradizionali. Nel corso degli anni la ricerca per arrivare al prodotto di oggi. E il prossimo passo sarà la sua promozione oltreconfine, in tempo per il Vinitaly di Verona, dal 14 al 17 aprile.

Nel servizio le interviste a Renzino Gobbi (presidente Consorzio Vini Tipici), Stefano Canti (segretario di Stato al Territorio) e Michele Margotti (direttore Cantina San Marino)

