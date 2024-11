SALUTE San Marino punta al benessere: verso una collaborazione innovativa con Technogym I Segretari di Stato al Territorio e allo Sport hanno visitato la sede dell’azienda per discutere di un piano strategico per la promozione del benessere e dello sport

San Marino punta al benessere: verso una collaborazione innovativa con Technogym.

San Marino si prepara a diventare un modello internazionale di salute e qualità della vita grazie a un ambizioso progetto di collaborazione con Technogym, azienda leader mondiale nel settore del fitness e del wellness. I Segretari di Stato al Territorio e allo Sport, Matteo Ciacci e Rossano Fabbri, hanno visitato la sede dell’azienda per discutere di un piano strategico per la promozione del benessere e dello sport sul territorio sammarinese.

Il progetto mira a integrare il movimento e la salute nella vita quotidiana dei cittadini e dei visitatori, valorizzando gli spazi verdi e il patrimonio culturale del Paese. Si prevedono iniziative volte a incentivare l’attività sportiva all’aperto, sfruttando i parchi e le aree naturali, e a promuovere nuovi modelli di pratica sportiva accessibili a tutti.

Parallelamente, l’educazione al benessere e alla prevenzione sarà centrale per fare di San Marino un punto di riferimento internazionale nel wellness. Questo progetto si inserisce in una visione più ampia di sviluppo sostenibile e inclusivo, in cui la promozione della salute si coniuga con il rispetto e la valorizzazione del territorio. La collaborazione con Technogym, nota per l’innovazione e l’eccellenza nel settore, rappresenta un’occasione unica per trasformare San Marino in un esempio virtuoso di qualità della vita, contribuendo a rafforzare il suo ruolo nel panorama globale del benessere.

