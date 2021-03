RICERCA San Marino: raggiunto l'accordo con l’Organizzazione Europea dei Brevetti

San Marino: raggiunto l'accordo con l’Organizzazione Europea dei Brevetti.

Raggiunta l'intesa fra San Marino e Epo, l'Organizzazione Europea dei Brevetti, in materia di ricerche sui brevetti. E il segretario all'Industria, Fabio Righi, esprime grande soddisfazione per la sottoscrizione dell'accordo che – si legge in una nota – garantirà servizi, competitività e attrattività verso l'esterno. L'Epo finanzierà inoltre l'80% della spesa della ricerca alle piccole e medie imprese del Titano. La Segreteria Industria è già al lavoro per rendere operativo il contenuto dell’accordo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: