SINERGIA San Marino - Regione Marche: Lonfernini incontra Ceriscioli, allo studio protocollo per ampliare gli ambiti di collaborazione Dialogo aperto con i territori limitrofi su lavoro frontaliero e tematiche di comune interesse. Il 2 luglio confronto con la Regione Emilia-Romagna

San Marino - Regione Marche: Lonfernini incontra Ceriscioli, allo studio protocollo per ampliare gli ambiti di collaborazione.

L'importanza di gettare solide basi di discussione sulle politiche del lavoro e specialmente il lavoro frontaliero, iniziando proprio dal confronto con le Regioni limitrofe per poi dare una spinta decisa e mirata all'azione comune sui vari fronti in sede ministeriale. In attesa del bilaterale con il Ministro Catalfo, oggi il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini ha incontrato il Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli e l'Assessore al Lavoro, Loretta Bravi. 700 i frontalieri che ogni giorno raggiungono la Repubblica per lavoro dal territorio marchigiano.

Mercato del lavoro e non solo. Sul tavolo la proposta di lavorare ad un protocollo per ampliare gli ambiti di collaborazione tra le due realtà su aspetti di comune interesse: dalla viabilità tra i territori all'utilizzo delle infrastrutture tecnologiche, fino alle politiche sanitarie e il turismo.

Nel video l'intervista a Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato per il Lavoro.



I più letti della settimana: