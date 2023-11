CENTRO DEL RIUSO San Marino: 'Ri-Kilo' rinnovi il tuo guardaroba a 2 €uro al chilo e sostieni un progetto sociale l'11 novembre l'iniziativa che ha anche il patrocinio della Segreteria Lavoro e collaborazione AASS

San Marino: 'Ri-Kilo' rinnovi il tuo guardaroba a 2 €uro al chilo e sostieni un progetto sociale.

L’11 novembre prossimo sarà un giorno speciale al “Centro del Riuso” di Murata, grazie a “Ri-Kilo”, un evento organizzato per favorire le buone pratiche "zero sprechi", favorendo l’acquisto di indumenti salvati e che diventano parte di un processo di rigenerazione, messi a disposizione del pubblico presente alla modica cifra di 2€ per ogni kg. Sarà l’occasione per aggiornare il proprio guardaroba con un costo irrisorio, contribuendo, nello stesso momento, a sostenere un significativo progetto sociale per finanziare interventi di assistenza psicologica riservati agli adolescenti sammarinesi già inseriti in particolari percorsi terapeutici. La donazione consentirà di offrire apposite sedute psicologiche, condotte da professionisti sammarinesi che si occupano di adolescenti dai 14 ai 22 anni.

Durante l'evento “Ri-Kilo” saranno presentati anche gli inserimenti lavorativi, già messi in atto, di ragazzi diversamente abili, nonché il personale in organico al Centro del Riuso grazie a contratti terapeutici riabilitativi. “5R ama il Riuso” è impegnato, fin dalla sua fondazione, nel sostegno di tutta quella fascia di cittadinanza che ha difficoltà temporanee o permanenti, per l’accesso al mondo del lavoro ordinario, garantendo loro un ruolo di rilievo professionale all'interno di tutte le attività svolte dal Centro del Riuso.

L’economia circolare e la sostenibilità si promuovono anche a partire dai vestiti che indossiamo tutti i giorni, inserendoli nuovamente nel ciclo di consumo con l’intento di allungare il loro ciclo di vita, rendendoli allo stesso tempo accessibili a tutti. “Ri-Kilo” si propone di ridurre l’impatto ambientale dell’industria dell’abbigliamento, una delle più inquinanti per l’utilizzo di materie prime, la pulizia, il trasporto e infine lo smaltimento.

L’evento è aperto a tutti, a partire dalle ore 09:00 di sabato 11 novembre, nella sede del “Centro del Riuso” in via Rio Cerbiano, 52 a Murata – Repubblica di San Marino

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: