LAVORO San Marino, rinnovato il contratto di bar, alberghi e ristorazione: più salario e un’ora di lavoro in meno a settimana

San Marino, rinnovato il contratto di bar, alberghi e ristorazione: più salario e un’ora di lavoro in meno a settimana.

Più soldi in busta paga e un’ora di lavoro in meno a settimana. È il cuore del nuovo contratto per i lavoratori di bar, alberghi, ristoranti e mense di San Marino, rinnovato fino al 2027 e firmato ieri dai sindacati CSdL, CDLS e USL con le associazioni datoriali USOT, OSLA e USC.

Previsti aumenti salariali progressivi per il triennio con arretrati da gennaio 2025, mentre dal 2027 l’orario settimanale si ridurrà di un’ora a parità di stipendio. Tra le novità figurano anche il rimborso chilometrico per le uscite di servizio con mezzi propri e un’indennità mensile per chi usa abitualmente lingue straniere nei rapporti con clienti, ospiti, fornitori o altri interlocutori esteri. L’accordo sarà ora sottoposto al referendum confermativo dei lavoratori.

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