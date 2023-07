SALDI San Marino, saldi al via: le regole di ASDICO per evitare brutte sorprese Sul Titano il mercato dei saldi è iniziato il 1° luglio

Al via dal 1° luglio gli sconti sul Titano, ma ASDICO richiama i consumatori a fare attenzione, stilando 5 semplici regole per orientarsi. “Un acquisto intelligente presuppone una verifica della qualità - spiega Mirco Battazza, presidente ASDICO - Quindi il consumatore deve controllare, prima dell'inizio del periodo dei saldi, i prezzi dei prodotti. Inoltre è molto importante informarsi prima dell'acquisto sulle modalità di cambio o sostituzione del bene acquistato in caso di difetto occulto”.

Ecco dunque le regole d’oro da seguire secondo l'associazione a tutela dei consumatori: privilegiare i negozi conosciuti; diffidare dei negozi che espongono articoli a prezzi scontati accanto ad altri a prezzo normale; confrontare i prezzi di più negozi; diffidare anche dei capi in saldo ove siano disponibili tutte le taglie; diffidare dei saldi organizzati da società specializzate: non si tratta di “veri” saldi, ma di fondi magazzino.

