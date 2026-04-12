RESIDENZE ELETTIVE San Marino sempre più calamita di campioni: in sei mesi 18 nuovi residenti d'élite Ci sono Yifei Ye, primo cinese a vincere la 24 Ore di Le Mans con la Ferrari, Andrea Bonacorsi, punta del motocross italiano, il campione di Rally Simone Campedelli e un gruppo di ciclisti tra cui le promesse Monica Trinca Colonel e Mattia Agostinacchio

Kimi Antonelli, il giovane pilota di Formula 1 attualmente in testa al mondiale, è solo la punta di diamante degli sportivi professionisti di livello internazionale che hanno scelto di avere casa nella Repubblica di San Marino. Negli ultimi 6 mesi il Congresso di Stato ha riconosciuto la residenza atipica per meriti sportivi a un nutrito gruppo di atleti professionisti, protagonisti in tante competizioni mondiali, dal ciclismo su strada e fuoristrada ai motori, passando per il motocross e l’endurance.

Il mondo del ciclismo è quello più rappresentato: spiccano nomi come Lorenzo Quartucci, 27enne scalatore e passista del Burgos-BH che nel 2025 ha vinto una tappa al Tour of Thailand e la Road Race Tokyo Tama, e Monica Trinca Colonel, 26enne considerata l'astro nascente del ciclismo femminile italiano, professionista della Liv AlUla Jayco con un rinnovo biennale fino al 2027 e prestigiosi piazzamenti al Giro d'Italia Women e al Tour de l'Ardèche. Tra i giovani talenti delle due ruote figurano anche i 21enni Simone Gualdi (Lotto-Intermarché), vittorioso al Giro Next Gen 2025, e Alessandro Borgo, campione italiano Under-23 2025 e vincitore della Gent-Wevelgem U23 con il Bahrain Victorious.

E ancora Andrea Vendrame, classe 1994 della Decathlon AG2R La Mondiale, vincitore di due tappe al Giro d'Italia (2021 e 2024) e protagonista nelle fughe del World Tour e Filippo Conca, 27enne campione italiano in linea 2025 con il Q36.5 Pro Cycling. Con loro Alessandro Fancellu, 25enne vincitore del Giro del Giappone 2025 e della Milano-Rapallo e il 22enne Alessandro Pinarello, decimo alla Tirreno-Adriatico 2026. C'è poi il 25enne sloveno Matevž Govekar del Bahrain Victorious, velocista con vittorie al Giro di Guangxi e al Giro di Gran Bretagna. Chiude la lista Mattia Agostinacchio, classe 2007, fresco campione del mondo junior di ciclocross a Liévin nel 2025 e già approdato nel WorldTour con la EF Education EasyPost.



Significativo anche l'elenco delle specialiste femminili del pedale: Giada Borghesi (Human Powered Health), 23enne titolata italiana nel gravel nel 2023 e 2024, e sua sorella Letizia, 27enne specialista delle classiche e del pavé che nel 2025 ha sfiorato il trionfo alla Parigi-Roubaix chiudendo al secondo posto. Nel gruppo figurano inoltre Karlijn Swinkels, olandese classe 1998 dell'UAE Team ADQ capace di vincere il Trofeo Alfredo Binda 2026, Barbara Malcotti (Human Powered Health), 26enne migliore italiana al Tour de France Femmes 2025, e la 26enne Alessia Vigilia (FDJ-Suez), bronzo agli Europei Elite a cronometro 2025.



Il motorsport è rappresentato da Andrea Bonacorsi, promessa italiana del motocross classe 2003, campione europeo EMX250 nel 2023 e già protagonista in MXGP, e dal rallysta 39enne Simone Campedelli, pilota ufficiale Toyota Gazoo Racing Italy nel Campionato Italiano Assoluto 2026. Sul fronte internazionale si segnala il pilota classe 2000 Yifei Ye, primo cinese a trionfare alla 24 Ore di Le Mans nel 2025 con la Ferrari 499P. È considerato oggi uno dei talenti più rilevanti del panorama endurance mondiale e simbolo del motorsport asiatico.

Si tratta dunque di un mix tra eccellenze emergenti e campioni affermati, capaci di portare visibilità e prestigio al territorio. Questi si uniscono a quelli che la stessa scelta l'hanno fatta in precedenza, come i piloti Mattia Drudi, Axel Bassani, Michael Rinaldi, Enea Bastianini, Nicolò Bulega, ed un folto numero di ciclisti tra cui Isaac Del Toro, i fratelli Simone e Chiara Consonni, Giulio Ciccone e tanti altri.

A rendere attrattiva la scelta di San Marino è principalmente il trattamento fiscale agevolato che offre una tassazione del 7% sui redditi extranazionali. Un incentivo concreto per atleti che percepiscono ingaggi e premi di alto livello. Un quadro normativo che, unito alla qualità della vita sul Titano, alla sicurezza e alla sua posizione geografica privilegiata nel cuore della Romagna e dell'Italia, continua a rendere San Marino una destinazione molto appetibile per i campioni dello sport mondiale.

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