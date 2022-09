San Marino Ship Register in vetrina al Cannes Yachting Festival

Seconda partecipazione consecutiva per il registro navale sammarinese al salone nautico Cannes Yacht Festival. Presenti il Segretario per le Finanze e il Bilancio Marco Gatti e il Direttore Generale dell’Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima Marco Conti. Con loro il Presidente del registro Domenico Gianluca Miliziano, e il Direttore Generale Gianluca Tucci.

San Marino Ship Register ha presentato ad un pubblico internazionale i vantaggi della registrazione con la bandiera sammarinese, che offre un servizio snello, digitale, e adatto ad ogni tipo di esigenza nei settori del diporto e della navigazione ad uso commerciale. “Abbiamo incontrato un pubblico interessato ed attento nel mondo del diporto e del charter, ha detto il Dg - Il nostro team ha dato il meglio nel fornire consulenze su misura e nel rispondere a quesiti di tipo tecnico e fiscale”.

La Repubblica di San Marino è uno Stato Membro dell'IMO dal 2002 ed ha ratificato tutte le principali convenzioni marittime internazionali. Nel 2021, San Marino Ship Register è approdato nel settore marittimo, aprendo le porte alla registrazione di unità commerciali e da diporto per un pubblico internazionale.

