San Marino Ship Register sbarca al Cannes Yachting Festival: i vantaggi del registro navale proposti ad una platea internazionale Allestito per l'occasione uno stand dedicato. Tanti gli ospiti intervenuti l'8 settembre scorso alla serata di presentazione ufficiale

Debutto estero in grande stile per San Marino Ship Register: al Cannes Yachting Festival l'occasione di farsi conoscere in un contesto internazionale tra i più prestigiosi legati alla nautica.

Il Titano, da poco operativo nel mercato della registrazione navale e dell'amministrazione di bandiera, si muove a grandi passi verso la piena affermazione di un prodotto competitivo, in stretta collaborazione con l'Autorità per la navigazione marittima sammarinese. Tutti i vantaggi a disposizione dei potenziali player internazionali sono stati illustrati nella serata di presentazione dal General Manager Gianluca Tucci, insieme al Presidente Domenico Gianluca Miliziano.

"La combinazione tra il privato che mette energie e il pubblico che alleggerisce il peso burocratico - ha quindi aggiunto Marco Conti, direttore dell’autorità per navigazione marittima - è vincente. Il nostro focus – ricorda - è sfruttare le altre manchevolezze evitando lungaggini, con un occhio alla clientela". Concetti su cui ha insistito anche Loris Francini, in rappresentanza della Segreteria di Stato per le Finanze con delega ai Trasporti: “Meno burocrazia, - ha detto - garantendo al contempo un percorso di trasparenza e rispetto delle normative internazionali”.

Condizioni vantaggiose cui guarda con particolare interesse Luciano Serra, Presidente Assonat: “Un progetto a favore dei diportisti – ritiene - che protegge la portualità italiana”. “Con la nascita del registro è dunque fondamentale essere presenti in maniera continuativa” – ha fatto notare Giampaolo Bensaia, Ambasciatore di San Marino presso l'IMO, l'Organizzazione Marittima Internazionale, agenzia specializzata dell'Onu.

Nel video gli interventi di Domenico Gianluca Miliziano, Presidente San Marino Ship Register e Giampaolo Bensaia, Ambasciatore di San Marino presso l'IMO

