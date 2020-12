IMPRESE San Marino si apre a nuovi mercati: firmato memorandum con Confindustria Russia Primo passo per lo sviluppo di nuove relazioni

Un accordo molto importante che offre la possibilità, alle aziende sammarinesi, di strutturarsi all'interno di nuovi mercati in maniera organizzata. È questa una delle finalità del memorandum d'intesa siglato in questi giorni tra Anis e Confindustria Russia, rappresentanza ufficiale di Confindustria Italia con sede a Mosca.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Il piano prevede una serie di eventi e iniziative per la promozione del tessuto industriale e commerciale di San Marino. In particolare, i comparti interessati, sono quelli dell'agroalimentare, farmaceutico, energia rinnovabili e servizi.

Russia ma non solo, San Marino lavora e vuole essere protagonista anche su altri grandi mercati come Stati Uniti e Cina: "In questo importante il ruolo di Camera di Commercio/Agenzia per lo sviluppo - sottolinea il Segretario di Stato per l'Industria Fabio Righi - stiamo cercando di tenere i contatti con quelli che sono i mercati più interessanti".

Nel servizio l'intervista a Fabio Righi (Segretario di Stato per l'Industria, Artigianato e Commercio)

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



I più letti della settimana: