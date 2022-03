SEGRETERIA LAVORO San Marino: sinergia pubblico-privato per la formazione di personale specializzato per la vendita al dettaglio

San Marino: sinergia pubblico-privato per la formazione di personale specializzato per la vendita al dettaglio.

La Segreteria di Stato per il Lavoro, il Centro di Formazione Professionale e San Marino Outlet Experience, organizzano un corso di formazione professionale per Operatore del punto vendita finalizzato alla preparazione di figure professionalmente idonee a ricoprire il ruolo di Operatore del punto vendita, rinforzando le competenze trasversali e le soft skills legate al commercio al dettaglio.

Il corso - spiega la Segreteria al Lavoro - al quale è possibile iscriversi fino al prossimo 31 marzo 2022 è rivolto alle persone iscritte alle Liste di avviamento al lavoro, con priorità per coloro che hanno sottoscritto la disponibilità ad intraprendere un percorso formativo volto all’inserimento nelle attività commerciali e che siano disoccupati o scarsamente occupati. Al momento verranno ammessi 20 partecipanti. Sono previsti tre incontri settimanali da 3 ore di lezione ciascuno prima dello stage finale. Si tratta di un progetto di sinergia fra le istituzioni pubbliche e San Marino Outlet Experience per la formazione di personale da inserire in attività commerciali in territorio sammarinese.

“La formazione finalizzata all’occupazione è al centro del nostro impegno, ha detto il Segretario Teodoro Lonfernini - Abbiamo in territorio una struttura di altissimo livello che mette a disposizione il know how delle sue figure dirigenziali finalizzato per garantire a ragazze e ragazzi, donne e uomini, che sono alla ricerca di un impiego nell’ambito del settore commerciale le necessarie competenze”. San Marino Outlet Experience, per voce di Barbara de Magistris intende "mettere a disposizione le nostre esperienze per la crescita di chi vuole mettersi in gioco in un settore commerciale particolarmente importante che richiede sempre maggiori competenze”.



