San Marino sottoscriverà un memorandum d'intesa con Amazon

La Repubblica di San Marino sottoscriverà, nei prossimi giorni, un memorandum di intesa con Amazon Web Services così da introdurre nel Paese una serie di programmi per promuovere l'innovazione in tutti i settori. Lo comunica, in una nota, il Congresso di Stato.

Il documento sarà siglato il 25 giugno dal Segretario di Stato per l'Industria Fabio Righi, e da Paul Misener, vice presidente delle politiche di innovazione globale di Amazon. I contenuti verranno illustrati lo stesso giorno, in mattinata, al Centro Congressi Kursaal. Al termine, il manager di Amazon verrà ricevuto in udienza dai Capitani Reggenti.