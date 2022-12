San Marino terra di integratori

Un distretto di oltre 30 imprese e un fatturato aggregato di oltre 170 milioni di euro. Il Sole24Ore punta l'analisi sul mondo degli integratori a San Marino e ne lega la crescita e l'attrattività alla snellezza burocratica, oltre che al livello del know-how maturato con l'esperienza. Un vero e proprio polo, cresciuto in quarant'anni, con 5 aziende che da sole fatturano 95 milioni di euro e danno lavoro a 400 dipendenti, e, attorno, una costellazione di tante realtà che allargano dall'industria degli integratori alimentari in senso stretto alla cosmesi e ai dispositivi medici.

Sul Sole, Giovanna Mancini porta le voci degli imprenditori. C'è il pioniere Erba Vita, fondata nel 1982 da Carlo Bollini e oggi nel Gruppo Valpharma. E la CEO Alessia Valducci ad individuare quale punto di forza, la qualità della ricerca e la specializzazione, grazie alle competenze – ingegneri, biomedici - ora reperibili anche in territorio. Tempi lampo per insediare l'impresa: è l'esperienza di Giuseppe Perla, fondatore di Phytoprime, che in soli 9 mesi ha visto sorgere lo stabilimento produttivo a Chiesanuova. Oggi una ventina di dipendenti e 4milioni 300mila euro di fatturato. Impresa giovane anche Algem Natura – 1milione e mezzo di fatturato per una decina di dipendenti – con la CEO Anne-Claire De Faveri che mette in luce il rapporto stretto con gli enti certificatori: rapidità nelle autorizzazioni, supporto alle attività anche di export, con risposte immediate rispetto all'Italia.

“Condizioni favorevoli all'imprenditorialità - dunque - e non solo maggiore efficienza fiscale – è il Direttore Generale di Agenzia per lo Sviluppo Camera di Commercio, Denis Cecchetti – a richiamare i motivi di interesse per gli investitori internazionali verso un cluster – dice al Sole – dinamico, in forte accelerazione”.