San Marino terra di integratori Sul Titano è presente un distretto di oltre trenta imprese con un fatturato aggregato di 170 milioni di euro

Il Sole 24 Ore di oggi, mercoledì 28 dicembre, dedica la prima pagina anche a San Marino in cui si parla delle agevolazioni, in particolare dei tagli ai tempi burocratici e la crescita del distretto degli integratori. Sul Titano è presente un distretto di oltre trenta imprese con un fatturato aggregato di 170 milioni di euro. Una burocrazia lampo e competenze attirano gli investimenti nel settore. La prima azienda del distretto, Erba Vita, fu fondata nel 1982 a San Marino da Carlo Bollini. Oggi ha cento dipendenti, un fatturato da 19 milioni di euro e fa parte del gruppo Valpharma.

Denis Cecchetti, direttore generale dell'Agenzia per lo Sviluppo economico-Camera di Commercio di San Marino, spiega sul Sole 24 Ore che "In molti casi si tratta di spin-off di gruppi italiani o esteri, anche extra europei, sempre più interessati a investire in un cluster ormai radicato, che trova i suoi punti di forza in un contesto giuridico e burocratico snello e rapido e in un bacino di competenze specializzate ormai ben sviluppato". Tra i casi di insediamenti nati in poche settimane: "Phytoprime ha costruito il sito produttivo in soli nove mesi".

