INDUSTRIA San Marino: truffe on line mettono a rischio reputazione San Marino. Consumatori chiedono incontro

"Uno Stato non può tollerare che sul proprio territorio operino realtà che ne mettono a serio repentaglio la reputazione, ledendo così anche quella di chi invece fa impresa onestamente". Le tre Assoconsumatori sammarinesi hanno chiesto di incontrare con urgenza il neo Segretario per l’Industria: per fare il punto su questioni purtroppo ancora irrisolte. "Proliferano infatti le aziende che pubblicizzano attraverso i social oggetti diversissimi da quelli che poi vengono recapitati nelle case delle persone, spesso italiane - spiegano in una nota -. A quel punto esercitare il legittimo diritto di recesso diventa un’odissea perché nonostante la legge imponga l’obbligo di specificare i propri contatti, chi vende on-line poco seriamente fa in modo di non farsi trovare. I cellulari indicati sui vari siti non funzionano quasi mai.

Per Ucs, Asdico e Sportello Consumatori le aziende che pubblicizzano sul web ma vendono attraverso una telefonata, sfuggono dagli obblighi stabiliti per le vendite online perché considerata televendita. "Un’interpretazione a nostro avviso inaccettabile che permette solo ai truffatori di sfuggire a ogni tipo di obbligo. Occorre con urgenza fare il punto della situazione per condividere una soluzione non più procrastinabile e ampliare il raggio della discussione includendo anche altri tipi di vendite".

