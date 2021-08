San Marino verso la fatturazione elettronica, Osla: "Primo passo per rendere più competitive le imprese"

Nel servizio, l'intervista a Monica Bollini (presidente Osla)

1 ottobre 2021: è la data in cui entreranno in vigore le nuove regole sulla fatturazione elettronica a San Marino. Disposizioni che porteranno a novità in tema di interscambio di merci e servizi con l'Italia. La materia è regolata dai decreti delegati 147 e 148 del 2021. Un'innovazione attesa da una parte del tessuto economico del Titano e che ottiene un primo giudizio positivo da Osla.

Dal 1 ottobre 2021 al 30 giugno 2022 la fattura elettronica sarà un'opzione, ma diventerà obbligatoria dal 1 luglio. Sono esentate le imprese con ricavi inferiori a 100mila euro. Ma allo stesso tempo, a una prima lettura del decreto 147, spiega Osla, rimarrebbe comunque la possibilità, per le aziende, di ricevere fatture cartacee per gli acquisti dall'Italia, anche dopo il primo luglio. L'invito dell'associazione è, invece, quello di procedere sempre più verso il digitale.



Nel servizio, l'intervista a Monica Bollini (presidente Osla)