"Sandbox normative": San Marino apre a nuove opportunità per fare impresa Promulgato il decreto che consentirà di emanare norme straordinarie per sperimentazioni e progetti economici innovativi

"Sandbox”, come la scatola di sabbia in cui giocano i bambini in totale sicurezza. È da questo temine inglese, riferito alla norma che prevede la possibilità di emanare decreti delegati e regolamenti straordinari per svolgere sperimentazioni su progetti innovativi, che prende e mosse il Decreto promulgato su iniziativa della Segreteria di Stato per l'Industria. Uno strumento normativo flessibile e competitivo – evidenziano da Palazzo Mercuri - che rende San Marino un potente acceleratore di impresa. Risponde alle esigenze di tutela dei consumatori, della concorrenza, della stabilità del mercato e degli interessi dell'Amministrazione per sviluppare o lanciare nuovi prodotti".

Nella sostanza, in due anni è direttamente chi presenta il progetto che, insieme ad un tavolo paragovernativo, potrà sviluppare una regolamentazione ad hoc, potendo così contare su un quadro normativo dedicato. E' al governo che spetta poi il potere di autorizzare l'avvio dei progetti pilota e di emanare appositi decreti delegati e regolamenti “sandbox”. Che dopo i 24 mesi potranno quindi essere convertiti in legge. Per la Segreteria Industria, “un primo passo verso una vera e propria rivoluzione e un ulteriore passo per un concreto riposizionamento internazionale del Paese”.

