FONDI PENSIONISTICI Santolini (USL): "No riforma FondISS senza doveroso confronto con i sindacati” Al fianco della CES in Europa, "le iniziative che ignorano il ruolo delle parti sociali nella politica pensionistica sono inaccettabili"

L'USL si schiera con la CES, l’Unione dei Sindacati Europei, contro le iniziative che riducono il ruolo delle parti sociali nella gestione dei fondi pensionistici nel contesto internazionale, giudicate in contrasto con i principi europei e con la contrattazione collettiva.

Insieme chiedono di rafforzare soluzioni pubbliche e collettive, evitando modelli che scarichino sui singoli lavoratori la responsabilità delle scelte pensionistiche.

Il Segretario della Federazione Servizi e Commercio Marco Santolini, come membro del Comitato Europeo, fa notare che durante il dibattito in Commissione, dagli interventi dei rappresentanti dei vari Stati è emerso, in maniera univoca, che nel secondo pilastro le parti sociali devono avere facoltà decisionali e di effettivo controllo. C’è una linea sottile tra l’importanza di avere una redditività degli investimenti effettuati dai fondi e la garanzia di non mettere a rischio il capitale. La vera sfida è mantenere un equilibrio tra questi due fattori. La riunione - fa sapere - si è conclusa con le dichiarazioni del Presidente del Comitato sul fatto che le pensioni complementari debbano avere uno spirito sociale e collettivo. Questa la strada maestra da perseguire.

“A San Marino, - aggiunge Santolini - in maniera corretta le Organizzazioni Sindacali sono sia all’interno del CPP che nel FondIss, organismi che valutano gli investimenti relativi ai fondi pensione, spero vivamente - sottolinea - che non si pensi di indebolire, smantellare o togliere i sindacati da questi organismi, sarebbe un passo indietro molto preoccupante. Pertanto auspichiamo che l’annunciata riforma di FondIss non arrivi senza un doveroso confronto preventivo con i sindacati”.

