ASSOCIAZIONI CONSUMATORI Sbagliato calo scontistica sui carburanti: "decisione fuori contesto" "Non è accettabile che i consumatori debbano essere chiamati a contribuire all'equilibrio del Fondo Pensione"

Sulla riduzione della scontistica sul carburante è semaforo rosso di Asdico e Ucs, che dicono no al calo da 15 a 10 centesimi ogni litro di benzina. Ritengono contraddittorio che sulla vendita dei carburanti si decida da una parte una riduzione dell’Iva per contenere i costi e dall’altra si riduca la scontistica Smac con un impatto immediato su consumatori e aziende. Giudicano poi sbagliato impostare una politica di tagli sui consumi all’interno di un progetto di legge come quello sulla pensioni che non è attinente al tema.

Non convince neppure la giustificazione di intervenire per sostenere il fondo pensioni. “Paradossalmente – scrivono i presidenti delle due associazioni – è più pertinente che, a distanza ormai di cinque anni, le istituzioni rispondano sulla carenza o inefficacia delle normative che hanno permesso una truffa di oltre cento milioni di euro, tra primo e secondo pilastro, a danno dei fondi previdenziali. Soldi ripianati dal Bilancio dello Stato, ossia dalle tasche dei sammarinesi”.

Lo Sportello Consumatori parla di 'decisione del tutto fuori contesto'. "Non è accettabile che i consumatori debbano essere chiamati a contribuire all'equilibrio del Fondo Pensione - scrive in una nota - in mancanza di un adeguato e più ampio impegno da parte dello Stato. Disponibili a valutare qualunque misura finalizzata al finanziamento del fondo pensioni, ma esclusivamente nell'ambito di un accordo che stabilisca gli interventi necessari dal Bilancio dello Stato per colmare i disavanzi annuali".

