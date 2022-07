Scatta l'obbligo di fatturazione elettronica tra San Marino e Italia. Ordine Commercialisti: "Ulteriore elemento di integrazione"

D'ora in poi la fatturazione elettronica sarà obbligatoria nell'interscambio tra San Marino e Italia. La regola, che riguarda le imprese, entra in vigore dopo il periodo di adeguamento da ottobre 2021 ad oggi. L'emissione della fattura elettronica è richiesta a tutte le aziende del Titano che, nel precedente anno, hanno registrato ricavi per più di 100mila euro. Per la presidente dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, Manuela Graziani, il passaggio rappresenta "un ulteriore elemento di integrazione con il sistema economico italiano".

In vista del 1 luglio ogni imprenditore si è preparato in modo diverso, spesso in base alla grandezza dell'impresa. "Non tutti gli operatori - spiega Graziani - erano preparati. Da diversi mesi abbiamo investito in attrezzature e risorse umane. Da questo punto di vista, le nostre software house ci hanno dato un grande supporto".

Nel servizio, l'intervista a Manuela Graziani (presidente dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili)

