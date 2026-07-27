Sciopero alla "Colombini": adesione all'80%, secondo i sindacati

“Dopo un anno e mezzo, l’azienda il 24 maggio - ha deciso in modo unilaterale di interrompere la trattativa per il rinnovo del contratto aziendale scaduto da oltre due anni, e nonostante gli scioperi della flessibilità obbligatoria delle scorse settimane, continua a persistere un atteggiamento di chiusura totale”. Lo affermano Csdl, Cdls e Usl che portano avanti uniti la vertenza.

Alta l'adesione allo sciopero, riferiscono sindacati e dipendenti. “Pensiamo sia attorno all'80% dei circa 800 dipendenti. Abbiamo cercato di rinnovare un accordo interno di secondo livello – dichiara Andrea Ceccoli, delegato Csdl - ma purtroppo abbiamo trovato delle problematiche. Noi abbiamo chiesto dei leggeri aumenti e un premio sicuro tutti gli anni e loro, come controproposta, ci hanno offerto una 'turboflessibilità'. Un preavviso di appena cinque giorni, per comunicare il cambio turno, l'orario, il posto di lavoro. Una soluzione che non può essere assolutamente accolta, perché ciascuno ha la propria vita e deve poter essere libero di organizzarla nel modo in cui ritiene più opportuno”.

Dal canto suo, l’azienda respinge le accuse e parla di una proposta complessiva con incentivi economici per tutti, ma le condizioni poste, per sindacati e maestranze, sono invece inaccettabili. “Speriamo – commenta Alessandro Cozzolino, delegato Usl – di aver dato un po' di problemi all'azienda, dal punto di vista produttivo. Noi produciamo mobili e lo sciopero in una giornata come questa, avrà sicuramente creato problemi”.

“Adesso – afferma Massimo Rosti, funzionario Cdls – dobbiamo fare il punto della situazione. Quello che noi chiediamo è che venga riaperto il tavolo, perché non stiamo sulla strada per il gusto di starci, ma per portare a casa l'accordo di secondo livello, che da due anni è sul tavolo...ma con forti resistenze, soprattutto all'ultimo secondo, per poterlo chiudere”.







