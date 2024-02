RINNOVO CONTRATTO Sciopero bancari: la mobilitazione prosegue. Venerdì sit-in a Faetano Convocata una nuova assemblea a Domagnano

Sciopero bancari: la mobilitazione prosegue. Venerdì sit-in a Faetano.

Quinto giorno di sciopero dei bancari che, come previsto, questa mattina si sono ritrovati a San Marino Città, in Piazzetta Titano, sotto la sede della Cassa di Risparmio. Cartelli e slogan, nel sit-in di protesta per un contratto fermo da 13 anni. Domani, venerdì 16 febbraio i dipendenti di Bac, Bsm e Carisp, salvo novità dell'ultim'ora, si sposteranno - come preannunciato - a Faetano, in Piazza del Massaro per poi trasferirsi in sala Montelupo a Domagnano per una nuova assemblea. La mobilitazione, dunque, prosegue in attesa di comunicazioni dai vertici delle banche.

