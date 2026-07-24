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Sciopero Colombini Group, l'azienda: "Sorpresi da innalzamento toni, da noi proposta ragionevole"

Il commento dopo la proclamazione di una giornata di agitazione sindacale per il 27 luglio

di Pierluigi Mandoi
24 lug 2026
Sciopero Colombini Group, l'azienda: "Sorpresi da innalzamento toni, da noi proposta ragionevole"

In merito all'annuncio per il 27 luglio di una giornata di sciopero dei dipendenti della Colombini Group di Rovereta, la società, contattata da San Marino RTV, si dice "sorpresa per l'innalzamento dei toni e della dialettica", imputandolo alla controparte. "La nostra proposta è ragionevole", si afferma, "di fronte alla richiesta di maggiore flessibilità e di regolamentazione dei cambi dei turni è stato negoziato un pacchetto di incentivi e premi con un valore annuo importante per tutte le maestranze. Abbiamo inoltre proposto di istituire una commissione comune per monitorare il nuovo meccanismo di turnazione". La società resta dunque ferma sulla sua posizione.




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