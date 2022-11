SCIOPERO Sciopero dei lavoratori del commercio: il corteo al via alle 9 alla Ciarulla Lo sciopero culminerà in un una serie di presidi.

I lavoratori impiegati nel settore Commercio sono pronti a incrociare le braccia per l’intera giornata del 4 novembre. Il corteo, fanno sapere le tre sigle sindacali, prenderà avvio dalla Ciarulla alle 9:00, nel parcheggio del "Globo", per poi transitare in auto davanti ai principali esercizi commerciali sammarinesi tra cui Titancoop, Wonderfood, Conad, Coal, Piume, La Sociale, nonché davanti alle sedi di Osla e USC. Lo sciopero culminerà in un una serie di presidi. Il contratto, ricorda il sindacato, è infatti scaduto dal 2018 e l’aumento del 4,5% proposto dalle associazioni datoriali è stato ritenuto dai lavoratori non adeguato. I sindacati chiedono aumenti adeguati che possano difendere le retribuzioni dal caro vita.

