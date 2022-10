Sciopero dei lavoratori del settore commercio il 4 novembre

Proclamato lo sciopero del settore commercio per venerdì 4 novembre. Lo annunciano le tre sigle sindacali con una nota. Csdl, Cdls e Usl si dicono sconcertate la posizione assunta da USC e Osla all'indomani dell'annuncio della proclamazione della mobilitazione generale del settore. La trattativa era bloccata da tempo, in quanto le associazioni avevano avanzato delle richieste normative volte a ridurre le condizioni dei lavoratori. Dopo mesi di trattativa con svariati incontri, non ci è ancora dato a sapere quali sono le richieste normative delle controparti - scrivono. A fronte dello stallo attuale, concludono le sigle sindacali, è stato proclamato lo sciopero del settore per l'intera giornata di venerdì 4 novembre.