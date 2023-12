SCIOPERO Sciopero generale a San Marino: questa mattina la manifestazione sul Pianello Gli appuntamenti informativi della San Marino Rtv andranno in onda in forma ridotta

Sciopero generale a San Marino: questa mattina la manifestazione sul Pianello.

È il giorno dello sciopero generale. Il corteo, con circa 500 persone, è arrivato alle 10.30 sul Pianello per la manifestazione in concomitanza ai lavori del Consiglio Grande e Generale, impegnato nella discussione del bilancio.

Dai confronti con maggioranza ed opposizione non sono infatti emersi elementi tali da indurre le parti sociali a revocare la protesta. A fronte della sintesi raggiunta su reddito minimo familiare, adeguamento degli assegni familiari e integrativo e delega sui mutui ipotecari, resta il muro contro muro sul fiscal drag. “Abbiamo più volte denunciato il mancato confronto con il Governo sui temi della politica dei redditi" - hanno detto ieri in conferenza stampa le tre sigle sindacali che hanno espresso rammarico per non essere arrivati con il Governo ad una mediazione che sembrava vicina.

La Rappresentanza Sindacale Aziendale della San Marino RTV, in merito allo sciopero generale indetto dalle Organizzazioni Sindacali, comunica che gli appuntamenti informativi dell’emittente, telegiornale, giornale radio e news web, andranno in onda in forma ridotta, senza contributi video e senza info-grafica. Ci scusiamo per gli inevitabili disagi all’utenza.



