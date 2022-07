Sciopero generale dei salariati Aaslp: "Chiediamo il rinnovo del contratto, non riusciamo più ad andare avanti" I "gilet arancioni" raccontano la difficoltà di arrivare a fine mese. In giornata incontro sindacati-Governo

I salariati dell'Azienda Lavori Pubblici tornano in piazza per chiedere il rinnovo del contratto. L'accordo è fermo da 12 anni, rimarcano Csdl, Cdls e Usl. I lavoratori chiedono un adeguamento retributivo, visto soprattutto l'aumento del costo della vita che si aggiunge alle difficoltà di ogni giorno. Il Governo ha “disatteso” l'obiettivo di concludere il contratto entro il 30 giugno, accusano i tre sindacati insieme a un'ottantina di lavoratori davanti a Palazzo Pubblico per lo sciopero generale.

I lavoratori respingono l'ipotesi di aumento degli stipendi nell'ambito del rinnovo contrattuale del settore pubblico allargato, vista la diversità dei due accordi sia a livello economico che normativo. In mattinata i sindacati hanno ottenuto un incontro con una delegazione di Governo. L'esecutivo - fanno sapere i rappresentanti dei lavoratori - ha chiesto alcuni giorni per gli approfondimenti necessari e si è impegnato a incontrare di nuovo i sindacati la prossima settimana.

Nel servizio, le interviste a Marco Barbieri (lavoratore Azienda Lavori Pubblici), Stephane Colombari (segretario Federazione Costruzioni e Servizi Csdl), Mirco Battazza (segretario Confederale Cdls) e Lucia Ceccoli (segretario Federazione Servizi e Commercio Usl).

