Sciopero generale, grido di dissenso dei lavoratori: "La politica si assuma le proprie responsabilità"

I lavoratori di tutti e settori sono scesi in piazza per lo sciopero generale organizzato dalle tre sigle sindacali sammarinesi in concomitanza con i lavori del Consiglio. Tra i temi principali: riforma delle pensioni, rinnovo dei contratti e caro bollette. Lavoratori, pensionati e cittadini si sono ritrovati in Piazza delle Nazioni Unite per poi sfilare in corteo fino a piazza della Libertà.

Ed è proprio a Governo e maggioranza che i manifestanti si sono rivolti. "Assumetevi le vostre responsabilità", hanno affermato i sindacati. Sul palco i segretari generali di Csdl, Cdls e Usl. Dal segretario generale Csdl, Enzo Merlini, un riferimento alla questione dei contributi pubblici ai fondi pensione, al debito estero e la futura riforma IGR che, dice, "farà pagare più tasse a chi già le paga". Dalla Csdl la richiesta di "scovare" chi evade, nel nome dell'equità fiscale. "Se si va avanti così - avverte - il Paese andrà a sbattere".

Per Gianluca Montanari, segretario generale Cdls, la partecipazione allo sciopero è la "dimostrazione della tenacia del mondo del lavoro". Sulla riforma pensioni, dice, il Governo ha posto il diktat, con articoli arrivati in Commissione senza confronto con la parti sociali. Montanari si è poi soffermato sui contratti da rinnovare, invitando ad aggiornare le buste paga al costo della vita. Il Paese, ha affermato, "ha bisogno di interlocutori responsabili".

I rincari delle utenze altro tema forte di uno sciopero condiviso da tutti e tre i sindacati. "E' bello vederci uniti". ha detto Francesca Busignani, segretario generale Usl. "Ridiamo vita alla San Marino che amiamo", l'appello di Busignani che si è soffermata sul ridare voce al Paese. I tre segretari generali hanno poi chiesto un incontro con le forze politiche.