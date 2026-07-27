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Sciopero in corso alla Colombini di Rovereta per il rinnovo del contratto interno

Operai e impiegati incrociano le braccia a meno di due settimane dalla precedente protesta. Nel mirino premi, turni e flessibilità, mentre resta distante la posizione tra sindacati e azienda.

27 lug 2026
Sciopero in corso alla Colombini di Rovereta per il rinnovo del contratto interno

In corso da questa mattina un nuovo sciopero alla Colombini Group di Rovereta, a meno di due settimane dalla precedente mobilitazione. Operai e impiegati incrociano le braccia per chiedere il rinnovo del contratto interno, scaduto da oltre due anni. Al centro della protesta anche la gestione dei premi: secondo i lavoratori, nel 2025 sarebbero stati riconosciuti solo a manager e responsabili. Contestata inoltre l’ipotesi di accordo integrativo che introdurrebbe maggiore flessibilità nei turni, con preavvisi ridotti. Csdl, Cdls e Usl parlano di una situazione inaccettabile. Dal canto suo, l’azienda respinge le accuse e parla di una proposta complessiva con incentivi economici per tutti. La posizione resta però distante, mentre la giornata di sciopero prosegue con alta partecipazione. 




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