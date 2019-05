Sciopero Poste, fonti Cdls: "95% di adesione"

“Allo sciopero hanno aderito 40 dei 45 postini, circa il 95% del totale” lo rivelano fonti Cdls, in riferimento alla prima giornata di mobilitazione indetta dalle federazioni pubblico impiego della Csu insieme ai dipendenti di Poste Spa. Il personale del settore, da oggi, si asterrà dal lavoro ogni giorno, fino a venerdì 17 maggio, per 3/4 ore non continuative. Lo sciopero a singhiozzo è stato deciso – si legge su un comunicato sindacale - “dopo l’emanazione unilaterale da parte del Governo del Decreto n. 60/2019 che inserisce all’interno delle Poste il Contratto privato dei Servizi, a cui sono stati obbligati ad aderire i precari e i futuri assunti”. La Segreteria agli Interni, pur riconoscendo lo sciopero come strumento democratico, esprime perplessità perché proprio domani, alle 14.30, è previsto un incontro con il sindacato sulle problematiche sollevate.