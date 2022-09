19 SETTEMBRE SdS Finanze: al via la distribuzione delle nuove SMaC, ecco come

Scatta la fase di effettiva distribuzione delle nuove SMaC Card da parte delle agenzie bancari e degli uffici postali sammarinesi. Per agevolare le attività di sostituzione, informa la Segreteria Finanze, è stata predisposta la funzione “Sostituzione SMaC Card” nell’Area Clienti del sito www.sanmarinocard.sm che consente al titolare di verificare i dati registrati sulla card (ed eventualmente aggiornali) per poi scegliere in quale ufficio postale o filiale bancaria effettuare la sostituzione card.

In caso di necessità l’indicazione del numero di cellulare e dell’indirizzo e-mail può essere riferito a quello di un famigliare o di una persona di fiducia. Si possono riferire più card alla stessa utenza. Confermata la richiesta e verificata la correttezza della procedura, arriverà una conferma della disponibilità della card nel luogo scelto per il ritiro della carta. Occorre presentarsi con di carta d’identità.

La SMaC Card viene rilasciata dopo la sottoscrizione del "Modulo di Registrazione SMaC" e il pagamento del costo di emissione di 15 euro.

La nuova card è immediatamente attiva dal momento della consegna e può essere subito utilizzata. Il trasferimento del saldo a credito sulla nuova card avviene in circa un’ora.

Con la card c'è anche l'indicazione del numero carta e del PIN per spese superiori ad € 25,00, nell’apposito campo “firma” della card andranno annotati nome e cognome.

Chi fisse impossibilitato ad accedere agli sportelli bancari o postali per condizioni fisiche o impedite capacità motorie, sensoriali o psico-cognitive è in corso di definizione con la Direzione Generale dell’Istituto di Sicurezza Sociale apposito accordo.



Il Servizio SMaC è disponibile per ogni necessità all’indirizzo e-mail info@sanmarinocard.sm e al numero verde 800.22.08.08. Le Finanze ribadiscono che l'accesso alla mensa del Fondo Servizio Sociale rimarrà temporaneamente gestito con le vecchie card che scadono il 31 ottobre, ma per ogni altra operazione occorre utilizzare la nuova tessera.

