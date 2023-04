SdS Finanze: nessun dietro front Des: spiegheremo al Paese la bontà del progetto, per non perdere l'ennesimo treno

La Segreteria alle Finanze si smarca da strumentalizzazioni e critiche: il DES è un progetto complesso, un intervento nuovo per San Marino e si è deciso di proporlo al Paese nella maniera più trasparente possibile: avviando un iter legislativo ordinario, senza forzature e dando a tutti la possibilità di presentare osservazioni, modifiche e di richiedere chiarimenti. Da Palazzo Begni una lunga nota per ricostruire il lavoro del Governo, nelle ultime settimane, concentrato alla ricerca del miglior testo per il progetto di legge, per spiegarne gli obiettivi e rafforzarne i contenuti. "Ma c'è stato chi, sottraendosi a questo confronto, ha deciso di giocare una partita politica divulgando informazioni senza fondatezza, non solo nella sostanza ma anche di carattere tecnico, generando perplessità e allarmismo diffusi anche all’interno dei movimenti di maggioranza.

Il confronto con la cittadinanza, spiega Marco Gatti, era solo rimandato: "troppo impegnati come siamo stati a lavorare ed esaminare il testo del pdl per togliere ai concittadini ogni dubbio sulla sua bontà". Per questo proporrà al Congresso di Stato 'l’avvio tempestivo di un necessario e doveroso confronto diretto con la cittadinanza per smentire le informazioni distorte e rispondere alle domande dei sammarinesi e spiegare dove sono le opportunità’.

Gatti si rivolge poi a quanti hanno provato a screditare il progetto: "Mi aspetto ora propongano soluzioni’ e conclude "Crediamo nella bontà del progetto. Siamo disponibili a continuare il confronto, a cambiare l’impostazione se serve ma non a prestarci ulteriormente a speculazioni politiche".