SdS Gatti e Fabbri all'Annual Meeting: "San Marino consolida la sua posizione nel contesto internazionale"

Bilancio positivo per i Segretari Marco Gatti e Rossano Fabbri, rientrati a San Marino, dopo la partecipazione agli “Annual Meetings” del FMI e della Banca Mondiale accompagnati dai vertici di Banca Centrale: "Una conferma della posizione della Repubblica nel panorama economico globale e delle prospettive di crescita offerte dall’integrazione europea. Tanti gli incontri - dichiarano Gatti e Fabbri – momenti chiave per il nostro Paese, testimonianza del nostro impegno a collaborare con partner internazionali per affrontare le sfide del sistema finanziario globale e per sostenere una crescita sostenibile, rafforzando le fondamenta del nostro sistema economico in un’ottica di apertura e innovazione".