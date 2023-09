SdS Lonfernini: settimana di confronti sui tavoli Ue, Fmi e Roma

Settimana intensa di appuntamenti per il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini e la sua Segreteria. Ci sono stati tre importanti confronti sulle politiche del lavoro ed i suoi scenari futuri: il round negoziale con la Commissione Europea con aspetti che hanno riguardato il mondo del lavoro e la sua integrazione al mercato unico, Giovedì gli incontri al meeting con il Fondo Monetario Internazionale, nel quale ha potuto evidenziare quanto la situazione attuale sia estremamente positiva in materia occupazionale, Contestualmente, si è svolto a Roma presso il Ministero del Lavoro, il tavolo tecnico sul lavoro transfrontaliero, che ha visto la partecipazione di un’alta delegazione sammarinese ed italiana. Sul tavolo temi ritenuti di grande rilevanza per entrambi i Paesi, aspetti annosi che si sono generati e relativi al tema diritti e doppia imposizione.

