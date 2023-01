PROMOZIONE TURISTICA SdS Pedini Amati a Bruxelles, San Marino accede a fondi europei insieme a Marche ed Emilia-Romagna

Bruxelles dove domani il Segretario di Stato Pedini Amati firmerà un accordo per l’accesso a fondi europei destinati alla promozione turistica, in partnership con le Regioni Marche ed Emilia Romagna.

La firma dell’accordo di adesione è prevista mercoledì 25 gennaio, nella sede dell’European Travel Commission, ma il Segretario di Stato Federico Pedini Amati è già nella capitale belga, dove ha avuto due incontri. Il primo con la referente a Bruxelles della regione Marche Antonella Passarani. Le Marche, infatti, così come l’Emilia Romagna hanno partecipato al progetto da 330mila euro che in partnership con San Marino, come capofila, ha consentito di vincere il bando dell’European Travel Commission - la commissione europea sul turismo - e quindi ottenere 160mila euro a fondo perduto, per la promozione turistica del Titano in sinergia con le due regioni confinanti.

Il secondo incontro del Segretario di Stato - presente anche l’Ambasciatrice di San Marino a Bruxelles Antonella Benedettini - con Valentina Superti, direttrice generale della direzione turismo della Commissione Ue. Nel progetto, lo ricordiamo, è compresa anche la realizzazione di tre puntate, in lingua inglese, del programma di San Marino RTV 'Terra Nostra'.

Sentiamo Valentina Superti e il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati

Luca Salvatori





