SdS Righi a Tirana su ruolo dei balcani per San Marino. Sottoscritto accordo con IEF.

Il Segretario di Stato per l’Industria, Fabio Righi ha partecipato all’Italian Export Forum di Tirana (Albania), nel panel dedicato al tema “geopolitica ed importanza dei Balcani nel nuovo ordine mondiale”: È emerso come il ruolo dei Balcani possa rappresentare anche per tutti gli imprenditori sammarinesi un mercato prezioso, vicino, ma purtroppo ancora poco noto. “In un mondo che cambia -ha sostenuto Righi- uno Stato piccolo come la Repubblica di San Marino deve avere un proprio ruolo e una propria dimensione strategica che deve essere compresa e conosciuta e che può garantire risultati importanti”.

Il responsabile politico ha inoltre sottoscritto un accordo fra Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio e l'Italian Export Forum, guidato dal Presidente Lorenzo Zurino, ente che rappresenta oggi imprese impegnate nel Made in Italy per un totale di oltre 300 miliardi di fatturato.

