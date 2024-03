SdS Righi all'ASE per sinergie nel campo dell'industria aerospaziale

Fabio Righi ha visitato ASE SpA Aerospace Electrical Systems, azienda leader nel mondo, per i sistemi di generazione di elettricità a bordo dei velivoli per l’industria aerospaziale, dell'aviazione civile e della difesa. Lo hanno ricevuto il Presidente della TEA Aerospace, Raimondo Grassi, il CBO Fausto Cosentino e al Direttore commerciale Salvatore Spina. Incontro per gettare le basi per una collaborazione che possa prevedere, a breve, nuove iniziative sinergiche.

L’azienda, che ha sede a San Giorgio su Legnano, fa parte del Cluster Aerospaziale Lombardia, impiega oggi più di 100 dipendenti. È leader in Italia nella progettazione, nello sviluppo e nella produzione di sistemi di generazione e distribuzione di energia elettrica per l'industria aerospaziale e della difesa ma grazie ai continui investimenti nello sviluppo di nuovi prodotti e alle partnership strategiche, ASE si è affermata non solo nel mercato italiano , ma anche nel mercato dell'Aerospazio e Difesa Europeo e internazionale del Medio ed Estremo Oriente ed è partner di realtà quali Leonardo e Airbus ed esporta in tutto il mondo.

