Segnalazioni sulla merce di aziende sammarinesi, la Segreteria Industria: "Sono in corso controlli"

Nel servizio l'intervista al Segretario Fabio Righi

Sulle segnalazioni arrivate da numerosi consumatori italiani riguardo alla merce spedita da almeno un paio di aziende di San Marino, sono in corso controlli. Lo assicura la Segreteria all'Industria.

“Le istituzioni non sono indifferenti e sono attente a questo tipo di fenomeno” dichiara il Segretario all'Industria Fabio Righi, che venerdì incontrerà Unione Consumatori Sammarinese dopo la vicenda ormai nota che riguarda un numero consistente di reclami, circa 900, che riguardo la ditta DMC Shop di Rovereta per merce non conforma a quella pubblicizzata o difettosa, ed altri, la cui portata numerica è meno rilevante, nei confronti di un'altra azienda sammarinese, la Marycom di Aquaviva.









“Abbiamo inviato le segnalazioni agli uffici competenti” assicura il Segretario, che mantiene il più stretto riserbo. Una volta ultimato il controllo, gli uffici competenti saranno in grado di accertare gli eventuali profili di responsabilità delle imprese sammarinesi. La Segreteria potrebbe, in quel caso, procedere anche con la revoca della licenza.

Nel video l'intervista al Segretario Fabio Righi